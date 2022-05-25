«Он плохой боец». Царукяна не интересует бой с Хукером

Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что он больше не заинтересован в поединке с американцем Дэном Хукером.
«Нет, меня не интересует бой с Дэном Хукером. Сейчас он плохой боец. Сложно назвать его хорошим бойцом. Раньше — да, но не сейчас. Последние два или три боя он проиграл, а победу одержал над каким-то парнем не из рейтинга. Хакпараст, по-моему. Так что нет, Хукер мне неинтересен. Победа над ним станет пустой тратой времени. Если я его побью, то все скажут, что я побил парня на серии поражений. Нет никакого смысла в нашем бое», — цитирует Царукяна MMANews.
Напомним, в следующем поединке Царукяну будет противостоять польский боец Матеуш Гамрот. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 208, который будет проходить 25 июня.
Царукян одержал 18 побед и потерпел два поражения. Царукян выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Арман одержал пять побед подряд.
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