«Зачем драться с такой угрозой?» Соннен объяснил, почему Оливейре не нужен бой с Хабибом

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен высказался о возможности организации поединка между бывшими чемпионами UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой и Хабибом Нурмагомедовым.



«Все бойцы делают одни и те же вещи — зарабатывают максимальные деньги за самые лёгкие бои, которые могут получить. Зачем бойцу хотеть, чтобы эти разговоры закончились? Есть и другие сценарии. Есть настоящие бойцы, которые здесь ради того, чтобы доказать, что они лучшие. Но слишком смело предполагать, что Оливейра такой боец. Зачем ему драться с тем, кого аудитория считает самой большой угрозой для него? Зачем ему драться с самой серьёзной угрозой?» — приводит слова Чейла Соннена Sportskeeda.

Последний бой Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.