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«Всегда рад встрече с людьми, у которых я научился многому». Хабиб – о Рокхолде

«Всегда рад встрече с людьми, у которых я научился многому». Хабиб – о Рокхолде
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33-летний бывший российский боец и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с другим бывшим победителем UFC в среднем весе американцем Люком Рокхолдом и опубликовал соответствующее фото в одну из социальных сетей.

«Всегда рад встрече с людьми, от которых я научился многому», — гласит комментарий Хабиба к публикации.

«Мой брат, спасибо», — ответил ему Рокхолд.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным после того, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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