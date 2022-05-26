Макгрегор: Бенеил Дариуш — самый большой «никто» в компании

33-летний ирландский боец UFC лёгкой весовой категории Конор Макгрегор выступил с критикой в социальных сетях в адрес американца Бенеила Дариуша.

«Бенеил Дариуш — самый большой «никто» в компании», — написал Конор в «Твиттере», однако затем, спустя некоторое время, удалил данную публикацию.

Напомним, 33-летний Дариуш занимает шестую позицию в рейтинге лёгкого веса UFC, он идёт на серии из семи побед кряду, последняя из которых состоялась над Тони Фергюсоном в мае 2021 года. Макгрегор же на восьмой позиции в этой же весовой категории, его последний бой с Дастином Порье, в котором он уступил техническим нокаутом, датирован июлем 2021 года.

Конор Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках.