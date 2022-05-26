Мишель Перейра вызвал на бой Хамзата Чимаева

Бразильский боец UFC Мишель Перейра высказался по поводу своего следующего соперника. Ранее он вызывал на бой американцев Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза, а сейчас также намекнул на встречу со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«То, как Масвидаль ответил на мой вызов, выглядит так, будто это я иду после трех поражений, а он — после пяти побед подряд. То, что происходит сейчас, — полная противоположность. Если он не хочет драться со мной сейчас, то нет проблем. Рано или поздно я надеру ему задницу. Я также хотел бы подраться с Нейтом Диазом, потому что я считаю, что мы могли бы обменяться несколькими пощечинами и развлечь публику. За другими бойцами в дивизионе я не слежу. Я знаю Гилберта Бернса, Камару Усмана, Колби Ковингтона и Хамзата Чимаева. Кстати, если UFC понадобится ещё один парень, чтобы привести Чимаева в чувство, я свободен», — приводит слова Перейры Yardbarker.
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