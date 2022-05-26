«Можешь идти к чёрту и не тратить моё время». Петр Ян вновь жёстко ответил Марлону Вере

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян ответил на очередной выпад эквадорца Марлона Веры, который ранее выразил желание подраться с ним в августе.

«Если ты хочешь драться с лучшими, то можешь подождать до сентября/октября, но если ты хочешь просто быть сучкой в UFC и заполнить место в августе, ты можешь идти к чёрту и не тратить моё время», — написал Ян в социальных сетях.

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом. Это был второй поединок Петра и Алджэмейна. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу — в результате проведения Петром запрещённого удара.

