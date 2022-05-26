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Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменён по вине организаторов

Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменён по вине организаторов
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Боксёрский поединок между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным отменён. Иван отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договорённостей со стороны организаторов. Речь идёт о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Отметим, что телеканал «РЕН ТВ», который приобрел права на показ турнир, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксерский дебют «Уральского Халка» на один из следующих турниров.

Напомним, бойцы должны были встретиться завтра, 27 мая, на турнире в Омске.

Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым:

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