Штырков: о своём бое с Мохнаткиным узнал на пресс-конференции Шлеменко. Так не делается

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу отмены своего боя с Михаилом Мохнаткиным.

«Вся история началась с не очень хорошей ноты. Когда турнир на себя взяли РЕН ТВ, после того как у меня были договорённости с другими людьми, они уже раскручивали бой в Омске, а я даже не был предупреждён о поединке. Со мной не связывались ни менеджеры, ни сам канал. О самом бое, о его факте, я узнал, когда был на пресс-конференции к поединку Исмаилова и Шлеменко. Тогда я подошёл к Хрюнову Владимиру Викторовичу, сказал, что вроде так не делается – хотя бы предупредите, вы уже используете меня в медиапространстве. Моё имя раскручивает турнир, но я не знаю ни условий, ничего. На что он мне сказал – вот договоришься с таким-то человеком, сейчас он приедет.



Приехал этот человек, его зовут Виктор. Мы с ним договорились, что будет определённый вес у нас, потому что я знал, что Михаил весит чуть больше, чем меня бы устраивало. Договорились об определённой сумме договора, на что меня Виктор спросил, нужен ли мне контракт. Я говорю: «Если мы два взрослых человека и понимаем, какую несём ответственность, можно за это особо не заморачиваться. Давайте пожмём руки, я вам на слово поверю, что условия будут выполнены. Что вы выполните договорённости по весу, по финансовой части». Он сказал: «Да, конечно, вообще не вопрос. Деньги будут выданы до турнира по приезде в Омск» То есть до всех мероприятий, до взвешиваний, до всего. На что я сказал, что меня это устраивает. Мы пожали руки, я сгладил этот момент, что люди раскручивали бой без моего ведома. Я сказал, что так больше не надо делать, нужно выходить на связь, на что мне ответили – ну вот, запарились – какие-то невнятные вещи», – сказал Штырков в разговоре с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.