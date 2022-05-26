Штырков: я себя уважаю. С Хрюновым общаться и делать дела не буду

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о своём отношении к промоутеру Владимиру Хрюнову.



«Когда я сказал, что не буду участвовать, вдруг неожиданно приезжает сам Хрюнов и говорит мне, что он не знал об этой проблеме, хотя человек из нашей команды держал его в курсе, они всё об этом знали. Начинает мне объяснять какие-то непонятные вещи, спрашивать, как это можно решить. Я говорю: «Вы деньгами не решите этот вопрос, это дело уже принципиальное. Я себя уважаю и не собираюсь из-за денег переступать через принципы. Я в этом спектакле участвовать не буду». Я сказал своей команде, что не буду участвовать – не снимаюсь с боя, как они это выдали на пресс-конференции.



Я в это вписался не для какого-то хайпа – в первую очередь меня устроило предложение. Естественно, я честно говорю, что хотел заработать. Весь вопрос в том, что если на этом этапе меня начали обманывать, то что будет дальше, когда я сделаю работу? Поэтому я не стал доводить до взвешивания, официоза. Потом как мне сниматься – из арены выходить? Нет, конечно, я бы этого не стал делать. В дальнейшем с самим Хрюновым, с этими людьми, командой, кто этим занимался, я общаться, делать дела не буду», – сказал Штырков в разговоре с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.