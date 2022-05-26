Штырков: я себя уважаю. С Хрюновым общаться и делать дела не буду

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о своём отношении к промоутеру Владимиру Хрюнову.
«Когда я сказал, что не буду участвовать, вдруг неожиданно приезжает сам Хрюнов и говорит мне, что он не знал об этой проблеме, хотя человек из нашей команды держал его в курсе, они всё об этом знали. Начинает мне объяснять какие-то непонятные вещи, спрашивать, как это можно решить. Я говорю: «Вы деньгами не решите этот вопрос, это дело уже принципиальное. Я себя уважаю и не собираюсь из-за денег переступать через принципы. Я в этом спектакле участвовать не буду». Я сказал своей команде, что не буду участвовать – не снимаюсь с боя, как они это выдали на пресс-конференции.
Я в это вписался не для какого-то хайпа – в первую очередь меня устроило предложение. Естественно, я честно говорю, что хотел заработать. Весь вопрос в том, что если на этом этапе меня начали обманывать, то что будет дальше, когда я сделаю работу? Поэтому я не стал доводить до взвешивания, официоза. Потом как мне сниматься – из арены выходить? Нет, конечно, я бы этого не стал делать. В дальнейшем с самим Хрюновым, с этими людьми, командой, кто этим занимался, я общаться, делать дела не буду», – сказал Штырков в разговоре с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.
- 26 мая 2022
-
17:56
-
16:47
-
16:40
-
16:11
-
15:31
-
14:22
-
13:03
-
12:35
-
11:05
-
10:16
-
09:20
-
08:55
-
08:42
-
08:07
-
00:13
- 25 мая 2022
-
23:52
-
22:44
-
21:56
-
20:34
-
19:53
-
18:55
-
17:53
-
16:19
-
15:46
-
13:57
-
13:21
-
12:52
-
12:15
-
11:08
-
10:03
-
09:12
-
00:41
- 24 мая 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:57