Кормье рассказал, с кем проведёт следующий бой Макгрегор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, с кем именно проведёт свой следующий бой другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор.



«У меня есть два имени. Я знаю, с кем должен драться Макгрегор, и с кем он, вероятно, будет драться. С кем он должен драться? С Нейтом Диазом. Они должны закончить эту трилогию, это большой бой. Оба этих парня сейчас далеки от титульной гонки, но это очень интересное противостояние. Их силы сейчас примерно равны, поэтому, думаю, Макгрегор должен драться с Диазом. Но он будет драться с Майклом Чендлером, потому что Чендлер буквально взял приступом UFC», — приводит слова Кормье ESPN.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.