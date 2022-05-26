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Шлеменко: хочу пожелать Александру Емельяненко, чтобы он прекратил себя убивать

Шлеменко: хочу пожелать Александру Емельяненко, чтобы он прекратил себя убивать
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём соотечественнике, Александре Емельяненко.

«Я уже говорил и скажу это ещё раз – у меня сердце разрывается, когда я вижу Александра Емельяненко, вот честно. Я наблюдал за его карьерой в молодости. Я наблюдаю, что с ним происходит сейчас, и мы все с вами понимаем, по какой это причине. Его интервью с каждым разом становятся всё более неадекватными, согласитесь.

Я просто хочу пожелать Александру – и мне тяжело этого желать – чтобы он наконец-то остановился, прекратил себя убивать. Потому что если так и дальше пойдёт, то мы, к сожалению, потеряем этого человека. Поэтому я могу пожелать ему только здоровья и адекватности в его суждениях. Когда я сказал про его бой с Дациком, я сказал как есть. Думаю, многие со мной согласятся. Ни в коем случае не хотел как-то обидеть Александра, но в том состоянии, в каком он сейчас находится, Слава его просто прибьёт», — приводит слова Шлеменко Metaratings.

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