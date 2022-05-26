Александр Емельяненко и Макс Топор при встрече договорились о бое по правилам бокса
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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Максим Щербаков по прозвищу Топор провели первую встречу после их конфликта в социальных сетях.
В рамках шоу «ХукВам» Емельяненко появился во время интервью Топора и провёл с ним импровизированную дуэль взглядов. Бойцы пожали друг другу руки, а Топор и вовсе попытался обнять Емельяненко.
Кроме того, Емельяненко предложил Топору провести бой по правилам бокса. Топор ответил согласием.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках и завершилось победой Александра. Щербаков в последнем бою уступил Денису Вильданову. Поединок проходил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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