Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко и Макс Топор при встрече договорились о бое по правилам бокса

Александр Емельяненко и Макс Топор при встрече договорились о бое по правилам бокса
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Максим Щербаков по прозвищу Топор провели первую встречу после их конфликта в социальных сетях.

В рамках шоу «ХукВам» Емельяненко появился во время интервью Топора и провёл с ним импровизированную дуэль взглядов. Бойцы пожали друг другу руки, а Топор и вовсе попытался обнять Емельяненко.

Кроме того, Емельяненко предложил Топору провести бой по правилам бокса. Топор ответил согласием.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках и завершилось победой Александра. Щербаков в последнем бою уступил Денису Вильданову. Поединок проходил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Новость по теме
«Получит люлей». Макс Топор отреагировал на слова Александра Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022