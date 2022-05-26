А. Емельяненко: идут переговоры с Харитоновым, но он заламывает баснословные деньги

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о ходе переговоров о бое с соотечественником Сергеем Харитоновым.



«Рад ли, что удалось с Дациком договориться о бое? Конечно. Мне хочется драться и бить лучших бойцов. Сейчас идут переговоры по поводу боя с Харитоновым, но он заламывает баснословные деньги, что ни одна организация не готова проводить этот бой.



Кто опаснее — Дацик или Харитонов? Да чёрт его знает», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.



Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



В сентябре Александр Емельяненко должен провести боксёрский поединок с другим российским бойцом ММА — Вячеславом Дациком. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца уже подписали контракт.