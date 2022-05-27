Канело — о реванше с Биволом: я попробую ещё раз

31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о потенциальном будущем реванше с россиянином Дмитрием Биволом.



«Наверняка я попробую ещё раз. Я азартный, настойчивый человек. Я пытался набрать вес и завоевать этот титул, но не смог. Однако мы попытаемся снова. Только во втором бою мои физические кондиции будут намного лучше. Я подготовлюсь на 12 раундов», — приводит слова Сауля Альвареса DAZN.



Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.