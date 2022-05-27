Олег Тактаров отреагировал на смерть голливудского актёра

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на уход из жизни голливудского актёра Рэя Лиотты.

«Как-то так», — написал Тактаров.



Лиотта за время карьеры принял участие в более 120 фильмах и сериалах. Известность ему принесла роль в картине Мартина Скорсезе «Славные парни». Актёр умер вчера, 26 мая.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается: