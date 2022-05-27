Майкл Чендлер рассказал, чего нужно избегать, чтобы прийти к успеху

36-летний американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал, как добиваться успеха в поставленных целях. По мнению Чендлера, нужно всячески стремиться избегать зон комфорта.

«Вы никогда не почувствуете восторга от полёта, если будете бояться оторваться от земли. Обратите внимание на все препятствия, которые так легко могут заманить в ловушку. Начните презирать их, но постарайтесь при этом стать лучше. Зона комфорта — это яд. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер в своих социальных сетях.



Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 274, Чендлер одолел нокаутом соотечественника, Тони Фергюсона. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм.