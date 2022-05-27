Василевский: Штырков правильно сделал, что отказался выходить на бой

Российский боец Вячеслав Василевский поделился мнением о сорвавшемся поединке Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина. По словам Штыркова, он отказался от боя, потому что организаторы не соблюдали договорённости.



«Увидел вчера вечером, что боя их не будет, что Иван уехал. Видел интервью Хрюнова, но он как-то размыто сообщает, тоже непонятно – Ивану позвонили, что-то такое. Из-за чего это произошло, я не понял. Ему обещали гонорар до боя и не выплатили? Ну, наверное, он правильно сделал. Если ему обещали и не выплатили, где гарантия, что выплатят после боя?» – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.