«Если проиграю, выступаю бесплатно». Хрюнов — о договорённости с Исламом Каримовым

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, что боец Ислам Каримов получит гонорар за поединок с Михаилом Мохнаткиным только в случае победы.



«Сейчас будет замена, и я считаю, что у этого парня даже больше шансов выиграть у Мохнаткина – чемпион «Нашего дела» Ислам Каримов. Он попросил, чтобы мы его гонорар выплатили в качестве бонуса за победу. Сказал: «Если я проиграю, выступаю бесплатно». Наверное, человек приехал выигрывать», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Ранее стало известно, что Иван Штырков снялся с поединка с Михаилом Мохнаткиным. Поединок должен был состояться 27 мая на турнире в Омске.

Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова: