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«Если проиграю, выступаю бесплатно». Хрюнов — о договорённости с Исламом Каримовым

«Если проиграю, выступаю бесплатно». Хрюнов — о договорённости с Исламом Каримовым
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Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, что боец Ислам Каримов получит гонорар за поединок с Михаилом Мохнаткиным только в случае победы.

«Сейчас будет замена, и я считаю, что у этого парня даже больше шансов выиграть у Мохнаткина – чемпион «Нашего дела» Ислам Каримов. Он попросил, чтобы мы его гонорар выплатили в качестве бонуса за победу. Сказал: «Если я проиграю, выступаю бесплатно». Наверное, человек приехал выигрывать», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее стало известно, что Иван Штырков снялся с поединка с Михаилом Мохнаткиным. Поединок должен был состояться 27 мая на турнире в Омске.

Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова:

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