«Я увидел больного человека». Тренер Исмаилова — о состоянии Александра Емельяненко

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, высказался о состоянии российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко перед его поединком с Вячеславом Дациком. Не так давно Александр приехал на интервью измотанным и выглядел не совсем здоровым.



«Хотел бы поделиться с вами впечатлениями. Я не увидел в этом человеке спортсмена, который может противостоять Дацику. Я увидел больного человека, который нуждается в медицинской помощи. Кто его толкает на этот бой, кто организовывает этот бой — на них можно возбуждать уголовные дела, потому что этот бой несёт угрозу его здоровью.

Если он к этому бою подойдёт в таком же состоянии, то я переживаю за его здоровье. Я вижу в нём больного человека, которого нельзя выпускать на бой. Это преступление. Эти люди, которые организовывают этот бой, должны понимать, что это уголовно наказуемо. Разве спортсмен не должен получать медицинское подтверждение, что он может выступать?

Посмотрим, ближе к бою видно будет. Если он будет в таком же состоянии ненадлежащем, то я лично категорически против организации такого поединка, потому что только кровожадный человек может желать, чтобы этот бой произошёл. Единственный интерес, который может быть вызван, это на какой секунде первого раунда он будет наглухо вырублен и сможет ли он оклематься после этого нокаута», – сказал Рамазан в своих социальных сетях.



Бой Емельяненко и Дацика запланирован на сентябрь 2022 года.

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