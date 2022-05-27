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Тактаров рассказал, чем он может помочь дебютанту UFC Фахретдинову

Тактаров рассказал, чем он может помочь дебютанту UFC Фахретдинову
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о предстоящей поездке на турнир UFC Fight Night 207. Тактаров на этом турнире будет находиться в углу российского бойца ММА Рината Фахретдинова.

«Не знаю, потребуется ли ему психологическая или какая-либо другая помощь, но я могу разобрать с ним весь сценарий боя и изучить соперника. Но я думаю, что они с тренером, с которым занимались, уже всё это сделали. Кроме того, у Рината светлая голова. Но лишняя крупица родины в моём лице не помешает. Более того, мы почти земляки, всего 150 км разницы.

Я по себе помню, насколько порой приятно услышать русское слово. Когда я тренировался в Техасе, то был совсем один. Я никогда не смогу объяснить, что значит в 1994–1995 годах готовиться без денег к бою в Техасе. В книге я писал об этом с юмором и иронией. Знаю, что любое слово поддержки с родины придаёт энергии. Очень хорошо, что Ринат там остался и уже освоился в зале Майами. Он познакомился с психотипами разных бойцов из разных концов света и наверняка сделал для себя выводы», — приводит слова Тактарова Metaratings.

Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.

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