Умар Кремлёв подарил автомобиль Дмитрию Биволу за победу над Альваресом

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв подарил автомобиль российскому боксёру Дмитрию Биволу.



«Искренне болел за Бивола, который одержал грандиозную победу над Альваресом. Бой был честным, а самое главное – красивым и динамичным. Дмитрий является непобеждённым абсолютным чемпионом. В связи с победой решил поддержать победителя и подарить ему автомобиль.



Саулю желаю не падать духом, держать удар и добиваться новых высот. Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

В последнем поединке Дмитрий Бивол оказался сильнее Сауля «Канело» Альвареса. Альварес в следующем поединке встретится с Геннадием Головкиным, после чего намеревается провести реванш с Биволом.



Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.