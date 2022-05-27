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Умар Кремлёв подарил автомобиль Дмитрию Биволу за победу над Альваресом

Умар Кремлёв подарил автомобиль Дмитрию Биволу за победу над Альваресом
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Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв подарил автомобиль российскому боксёру Дмитрию Биволу.

«Искренне болел за Бивола, который одержал грандиозную победу над Альваресом. Бой был честным, а самое главное – красивым и динамичным. Дмитрий является непобеждённым абсолютным чемпионом. В связи с победой решил поддержать победителя и подарить ему автомобиль.

Саулю желаю не падать духом, держать удар и добиваться новых высот. Спасибо, что показали такой прекрасный поединок и порадовали всех болельщиков красивым боксом», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

В последнем поединке Дмитрий Бивол оказался сильнее Сауля «Канело» Альвареса. Альварес в следующем поединке встретится с Геннадием Головкиным, после чего намеревается провести реванш с Биволом.

Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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