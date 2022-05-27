Основатель Hardcore FC: А. Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре

Основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов высказался о состоянии Александра Емельяненко, которому в сентябре предстоит провести боксёрский поединок с Вячеславом Дациком в рамках турнира этого промоушена.
«Любители единоборств ждали поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком тринадцать лет. И хотя он запланирован только на осень, уже сейчас к нему приковано повышенное внимание, а за обоими бойцами пристально следят. Интервью Александра Емельяненко записывалось пару недель назад. Сейчас он находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге, где со вчерашнего дня приступил к тренировкам. К слову, посмотрим, как он будет выглядеть на пресс-конференции, которая пройдёт уже через несколько недель.
Отмечу, что работа с бойцами в Hardcore Promotion ведётся на профессиональном уровне, перед боями спортсмены проходят обязательную медицинскую комиссию, а все поединки проводятся под присмотром медиков. Без медицинского допуска ни один спортсмен в ринг у нас никогда не выйдет. Этого не допустит ни Hardcore Promotion, ни Федерация бокса России», — приводит слова Сульянова «Спорт-экспресс».
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