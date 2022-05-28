«Готов к 10 войнам». Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою физическую форму.
«Я готов к 10 войнам», — подписал фотографию ирландец.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, последний поединок на данный момент Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном бою тогда Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:
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