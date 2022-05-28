«Готов к 10 войнам». Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою физическую форму.

«Я готов к 10 войнам», — подписал фотографию ирландец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, последний поединок на данный момент Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном бою тогда Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор Конор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: