«Хотел бы обратиться к Фёдору». Шлеменко высказался о состоянии А. Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о состоянии своего соотечественника, Александра Емельяненко. Недавно Александр приехал на интервью измотанным и при этом выглядел не совсем здоровым.
«Я не друг и не могу ему помочь. Хотел бы обратиться к его друзьям, может, брату, потому что нельзя бросать человека. Мне кажется, ещё несколько месяцев, и мы не увидим больше Александра. Судя по его состоянию, он ходить даже не может.
Знаете, когда они ещё выступали вместе с Фёдором, Александр был более молодой, более здоровый, более бьющий, и, может быть, даже кому-то он казался более перспективным. Но вот видите, Фёдор другую жизнь ведёт. А Александр выбрал другой путь. И к чему это приводит, мы видим.
Не знаю, какие у них отношения. Но однозначно ответственность есть, если ты родная кровь. Естественно, я бы по-другому себя повёл. Фёдор повёл себя так, но я же не могу его судить.
Может быть, в его жизни что-то произошло. Может, то же самое расставание с братом. Я не знаю. Но люди пьют от безысходности. Мы видим, как человек сгорает на глазах. Не в обиду Александру, но он выглядит хуже бомжа», — сказал Шлеменко в интервью на канале Boxing TV в YouTube.
Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!
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