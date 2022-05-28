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Хабиб показал фото с тренировки после забега на 6 км

Хабиб показал фото с тренировки после забега на 6 км
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с тренировки после шестикилометрового забега.

«После 6 км бега», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний на тот момент Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире по ММА UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для россиянина первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб пробежал спринт с Али Абдель-Азизом:

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