Джервонта Дэвис столкнул своего соперника со сцены на дуэли взглядов. Видео

Чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис столкнул со сцены своего будущего соперника, Роландо Ромеро, во время дуэли взглядов. Соответствующее видео появилось на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

После инцидента чуть было не завязалась потасовка, но представители обеих команд вовремя вмешались в зарождающийся конфликт, сумев остановить его.

Посмотреть видеозапись можно на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

Отметим, что оба боксёра уложились в весовую категорию. Дэвис показал на весах 60,7 кг, а Ромеро — 60,9 кг. Поединок Джервонты и Роландо состоится в ночь с 28 на 29 мая мск в Бруклине (США). Оба бойца ещё ни разу не терпели поражений за время карьеры.