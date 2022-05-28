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Президент Украины Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным

Президент Украины Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за его фотографию с Владимиром Путиным. Об этом информирует Independent.ie.

Высказывания со словами упрёка в адрес Макгрегора Зеленский сделал во время встречи с ирландскими политиками, которые прибыли в Киев. Поводом для недовольства президента Украины стало фото Конора с Путиным, сделанное в 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Как сообщает источник, Зеленский признался делегации из Ирландии, что был фанатом Макгрегора, но теперь изменил мнение о нём. Кроме того, он добавил, что, по его мнению, Конор не поддерживает Украину в нынешнее время.

В 2018 году Макгрегор разместил фото с Путиным, подписав его следующим образом:

«Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и для меня было честью присутствовать вместе с ним на таком знаменательном событии».

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