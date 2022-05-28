Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не ожидал такого от UFC». Чемпион в наилегчайшем весе Фигейреду может сменить дивизион

«Не ожидал такого от UFC». Чемпион в наилегчайшем весе Фигейреду может сменить дивизион
Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался о поединке за временный титул между Брэндоном Морено и Кай Кара-Франсом.

«Я был расстроен, потому что не ожидал такого от UFC. Несколько месяцев назад я провёл последний поединок, а сейчас они ставят бой за временный пояс? Я в недоумении. Возможно, это потому, что я отказался от боя из-за травмы, но я бы всё равно поставил под сомнение этот бой за временный пояс из-за сроков. Я всегда устраивал отличные шоу и чувствую себя недооценённым из-за боя за временный титул.

Я разочарован. Признаюсь, думал о смене весовой категории. Я спас этот дивизион, я и Генри Сехудо. Надеюсь, что мне не придётся этого делать, но если меня не устроит ситуация, то я поднимусь в весе и перейду в легчайший дивизион», — приводит слова Фигейреду BJPenn.

Волков — главный интеллектуал в UFC. Вручите ему пояс самого образованного бойца! Волков — главный интеллектуал в UFC. Вручите ему пояс самого образованного бойца!
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: BJ Penn

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022