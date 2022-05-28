«Не ожидал такого от UFC». Чемпион в наилегчайшем весе Фигейреду может сменить дивизион

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался о поединке за временный титул между Брэндоном Морено и Кай Кара-Франсом.
«Я был расстроен, потому что не ожидал такого от UFC. Несколько месяцев назад я провёл последний поединок, а сейчас они ставят бой за временный пояс? Я в недоумении. Возможно, это потому, что я отказался от боя из-за травмы, но я бы всё равно поставил под сомнение этот бой за временный пояс из-за сроков. Я всегда устраивал отличные шоу и чувствую себя недооценённым из-за боя за временный титул.
Я разочарован. Признаюсь, думал о смене весовой категории. Я спас этот дивизион, я и Генри Сехудо. Надеюсь, что мне не придётся этого делать, но если меня не устроит ситуация, то я поднимусь в весе и перейду в легчайший дивизион», — приводит слова Фигейреду BJPenn.
- 28 мая 2022
-
17:44
-
17:38
-
16:01
-
15:46
-
14:32
-
13:43
-
13:10
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38
-
11:06
-
10:18
-
10:05
-
09:16
-
00:53