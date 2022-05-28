«Не ожидал такого от UFC». Чемпион в наилегчайшем весе Фигейреду может сменить дивизион

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался о поединке за временный титул между Брэндоном Морено и Кай Кара-Франсом.



«Я был расстроен, потому что не ожидал такого от UFC. Несколько месяцев назад я провёл последний поединок, а сейчас они ставят бой за временный пояс? Я в недоумении. Возможно, это потому, что я отказался от боя из-за травмы, но я бы всё равно поставил под сомнение этот бой за временный пояс из-за сроков. Я всегда устраивал отличные шоу и чувствую себя недооценённым из-за боя за временный титул.



Я разочарован. Признаюсь, думал о смене весовой категории. Я спас этот дивизион, я и Генри Сехудо. Надеюсь, что мне не придётся этого делать, но если меня не устроит ситуация, то я поднимусь в весе и перейду в легчайший дивизион», — приводит слова Фигейреду BJPenn.