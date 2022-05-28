Джервонта Дэвис — о Дэвине Хэйни: он почтовый чемпион

Чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис высказался о Дэвине Хэйни.
«Если он одержит победу над Камбососом, то я хотел бы подраться с ним в следующем бою. Он почтовый чемпион. Дэвин Хэйни дерётся только потому, что кто-то прислал ему титул по электронной почте. Раз уж ты говоришь обо мне, так давай подеремся. Побей Камбососа — и тогда ты будешь следующим в моём списке», — приводит слова Джервонты Дэвиса BoxingScene.
Напомним, в следующем поединке Джервонта Дэвис встретится с Роландо Ромеро. Бой Дэвиса и Ромеро должен пройти 28 мая. В общей сложности на счету Дэвиса 26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.
Ромеро в профессиональной карьере провёл 14 боёв, одержав в них 14 побед (12 нокаутом). В последнем поединке он нокаутировал представителя Швеции Энтони Йигита. Тот бой прошёл в июле 2021 года.
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