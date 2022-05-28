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«Может быть, я недостаточно хорош». Корейский Зомби — о завершении своей карьеры

«Может быть, я недостаточно хорош». Корейский Зомби — о завершении своей карьеры
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Корейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

Напомним, на турнире UFC 273 в апреле кореец уступил Александру Волкановски.

«Возможно, я слишком стар, может, у меня нет навыков или я недостаточно хорош, но всегда моей целью было показать хорошее выступление в октагоне. Я не смог сделать этого в прошлом бою, так что это вдвойне обидно. Я много раз не оправдал ожидания. Я не в том положении, чтобы ставить долгосрочные цели. Я хочу ещё один бой. Мне было бы приятно провести поединок в Сеуле. Пожалуйста, сделайте это», — приводит слова Корейского Зомби MMAJunkie.

Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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