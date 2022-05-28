Стерлинг рассказал о своём заработке в UFC

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе американский боец Алджэмейн Стерлинг высказался о словах Майкла Чендлера о зарплатах бойцов в промоушене. Ранее Чендлер назвал их справедливыми.
«Мне нравится Чендлер, он классный парень. Но он не может говорить за всех, потому что он дрался в Bellator и заработал там огромное количество денег. Он был чемпионом, плюс он известная фигура как чемпион по борьбе. Обычный боец приходит в UFC без такого статуса и не зарабатывает тех денег, что Чендлеру платят в UFC.
Я проводил первые бои в UFC, получая $ 8 тыс. за участие и $ 8 тыс. за победу. Из этого нужно было оплачивать переезды, еду, жильё, амуницию, отдавать часть заработка тренерам и платить налоги. За второй бой я получил $ 10 тыс. за участие и $ 10 тыс. за победу. Третий — 12 и 12, а четвёртый — 14 и 14. Посчитайте сами. Я физруком зарабатывал $ 56 тыс. в год.
За последний бой я получил около $ 400 тыс. Это без учёта налогов. Думаю, в итоге я заработал тысяч 110. Кто-то может сказать, что я заработал кучу денег. Но нельзя говорить за всех», — приводит слова Стерлинга MMAFighting.
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