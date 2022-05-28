«Столько денег вбухивать и вот так встревать». Фахретдинов — о вылете «Рубина»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ.
«Учитывая, сколько денег они вбухивают в футбол… Дали бы мне, например, зарплату, или нам, единоборцам – татарскому спортивному союзу. Необязательно ММА-шникам, у нас же хорошие единоборцы – борцы, кикбоксёры. Дали бы годовой гонорар одного футболиста на всю команду, вы бы увидели, какие у нас были бы результаты. А тут – столько денег вбухивать и вот так вот встревать…
Можно сказать — иностранцы ушли или трансферная политика не та была. Кого-то продали, потом иностранцы ушли, но из других команд тоже много ушло. Обидно, конечно. Надо же – из Премьер-Лиги вылететь! Это спорт, ничего не сделаешь, просто обидно. Слуцкий? Он топовый тренер. Если оставили, значит, доверие к нему есть. Я не думаю, что они надолго в ФНЛ задержатся», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
- 28 мая 2022
-
22:51
-
21:55
-
20:57
-
19:54
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:01
-
15:46
-
14:32
-
13:43
-
13:10
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38