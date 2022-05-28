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«Столько денег вбухивать и вот так встревать». Фахретдинов — о вылете «Рубина»

«Столько денег вбухивать и вот так встревать». Фахретдинов — о вылете «Рубина»
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ.

«Учитывая, сколько денег они вбухивают в футбол… Дали бы мне, например, зарплату, или нам, единоборцам – татарскому спортивному союзу. Необязательно ММА-шникам, у нас же хорошие единоборцы – борцы, кикбоксёры. Дали бы годовой гонорар одного футболиста на всю команду, вы бы увидели, какие у нас были бы результаты. А тут – столько денег вбухивать и вот так вот встревать…

Можно сказать — иностранцы ушли или трансферная политика не та была. Кого-то продали, потом иностранцы ушли, но из других команд тоже много ушло. Обидно, конечно. Надо же – из Премьер-Лиги вылететь! Это спорт, ничего не сделаешь, просто обидно. Слуцкий? Он топовый тренер. Если оставили, значит, доверие к нему есть. Я не думаю, что они надолго в ФНЛ задержатся», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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