Вартанян: Дацик победит, Александр Емельяненко, скорее всего, просто бухал

Боец ACA Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
«Однозначно Дацик победит, потому что Емельяненко просто в ужасной форме. Я не знаю, чем он занимался, скорее всего, просто бухал», — приводит слова Эдуарда Вартаняна Metaratings.
Бой Емельяненко и Дацика состоится в сентябре. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца уже подписали контракт.
В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
- 29 мая 2022
-
00:37
- 28 мая 2022
-
23:55
-
23:39
-
22:51
-
21:55
-
20:57
-
19:54
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:01
-
15:46
-
14:32
-
13:43
-
13:10
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03