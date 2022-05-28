Вартанян: Дацик победит, Александр Емельяненко, скорее всего, просто бухал

Боец ACA Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.



«Однозначно Дацик победит, потому что Емельяненко просто в ужасной форме. Я не знаю, чем он занимался, скорее всего, просто бухал», — приводит слова Эдуарда Вартаняна Metaratings.



Бой Емельяненко и Дацика состоится в сентябре. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца уже подписали контракт.



В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.