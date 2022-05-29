Чимаев обратился к Ковингтону
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к американцу Колби Ковингтону.
«Где ты, Колби?» — написал Чимаев.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.
Что касается Ковингтона, то он в последнем бою единогласным решением судей одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Этот поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 272.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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