Диаз рассказал, как хотел организовать бой с Чимаевым. Хамзат отреагировал

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, как пытался организовать для себя поединок, в частности, со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«В течение года я пытался получить какой-то бой. Последние полтора месяца я также пытался подраться с Хамзатом, но у него была травма, были проблемы с визой, лишний вес, а теперь этот засранец собирается жениться. Жениться, вместо того чтобы драться, так получается? Я пытаюсь устроить бой с настоящим бойцом как можно скорее, думаю, июль», — написал Диаз в своих социальных сетях.



«А ты забавный? Такое впечатление, что обкурился», — отреагировал Чимаев.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: