Волков рассказал, что изменил в подготовке после поражения от Аспиналла

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал об изменении в своём тренировочном процессе после поражения в поединке с Томом Аспиналлом. В настоящее время Александр готовится к бою с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

«У меня есть некоторые мысли и идеи о моём профессиональном росте. И действительно, последний поединок подтолкнул меня к определённым изменениям. В этот раз я готовился не в Москве, а на олимпийской спортивной базе на высоте около 4600 футов над уровнем моря. Там я тренировался с новыми спарринг-партнёрами и тренерами. Думаю, это изменение положительно сказалось на мне. Особый воздух, который есть на высоте, и климат позволяют развить большую выносливость. Я работал, чтобы быть готовым к пяти раундам интенсивной работы в октагоне.



Мои спарринг-партнёры были крупными парнями с мощной ударной силой. Они идеально копировали стиль моего следующего соперника. Хотя лагерь проходил в короткие сроки, я успел проделать много работы. Главное теперь сохранить ту же форму для самого боя», — приводит слова Волкова Sherdog.

Самые образованные бойцы UFC. Волков, по сути, – академик!