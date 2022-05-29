Волков рассказал, что изменил в подготовке после поражения от Аспиналла

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал об изменении в своём тренировочном процессе после поражения в поединке с Томом Аспиналлом. В настоящее время Александр готовится к бою с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.
«У меня есть некоторые мысли и идеи о моём профессиональном росте. И действительно, последний поединок подтолкнул меня к определённым изменениям. В этот раз я готовился не в Москве, а на олимпийской спортивной базе на высоте около 4600 футов над уровнем моря. Там я тренировался с новыми спарринг-партнёрами и тренерами. Думаю, это изменение положительно сказалось на мне. Особый воздух, который есть на высоте, и климат позволяют развить большую выносливость. Я работал, чтобы быть готовым к пяти раундам интенсивной работы в октагоне.
Мои спарринг-партнёры были крупными парнями с мощной ударной силой. Они идеально копировали стиль моего следующего соперника. Хотя лагерь проходил в короткие сроки, я успел проделать много работы. Главное теперь сохранить ту же форму для самого боя», — приводит слова Волкова Sherdog.
Самые образованные бойцы UFC. Волков, по сути, – академик!
- 29 мая 2022
-
12:57
-
12:04
-
11:03
-
10:49
-
10:01
-
09:19
-
09:00
-
00:37
- 28 мая 2022
-
23:55
-
23:39
-
22:51
-
21:55
-
20:57
-
19:54
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:01
-
15:46
-
14:32
-
13:43
-
13:10
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45