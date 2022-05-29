Райан Гарсия бросил вызов Джервонте Дэвису

Американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост в своих социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с соотечественником Джервонтой Дэвисом.

«Позвольте мне разобраться со всеми делами 16 июля. Я намерен провести бой с Дэвисом. Он кричал весь бой, что я следующий. Что ж, пусть так и будет. Декабрь, давайте сделаем это», — написал Гарсия.



Напомним, минувшей ночью в Бруклине (США) Дэвис нокаутом в шестом раунде одолел американца Роландо Ромеро, тем самым защитив титул в лёгком весе. После падения Роландо постарался подняться, однако рефери не стал продолжать счёт и досрочно остановил поединок. Команда Ромеро при этом выражала недовольство таким решением. Ранее Ромеро заявил, что выиграл каждый раунд боя.