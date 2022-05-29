Усик показал, как готовится к реваншу с Джошуа. Фото

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки. В настоящее время Усик готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Фото: Из личного архива Александра Усика

Бой-реванш между Джошуа и Усиком должен пройти 25 июля. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом: