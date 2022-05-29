Порье: в UFC Чендлер не победил ни одного бойца, выигравшего прошлый бой

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал комментарий по поводу соотечественника Майкла Чендлера.

«В UFC Чендлер не победил ни одного бойца, выигравшего прошлый бой. Его уронили в последних трёх поединках. Посмотрите на пять последних боёв у Хукера и Фергюсона – вот два парня, которых Чендлер победил в UFC. Какие у них рекорды?



Как бы то ни было, я подерусь и с ним. Мне уже всё равно, просто утвердите хоть что-нибудь», — сказал Порье на YouTube-канале The MMA Hour.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.