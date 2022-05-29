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Порье: в UFC Чендлер не победил ни одного бойца, выигравшего прошлый бой

Порье: в UFC Чендлер не победил ни одного бойца, выигравшего прошлый бой
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал комментарий по поводу соотечественника Майкла Чендлера.

«В UFC Чендлер не победил ни одного бойца, выигравшего прошлый бой. Его уронили в последних трёх поединках. Посмотрите на пять последних боёв у Хукера и Фергюсона – вот два парня, которых Чендлер победил в UFC. Какие у них рекорды?

Как бы то ни было, я подерусь и с ним. Мне уже всё равно, просто утвердите хоть что-нибудь», — сказал Порье на YouTube-канале The MMA Hour.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

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