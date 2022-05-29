Гаджиев: если Дацик приложится, то он может Саню Емельяненко реально убить

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Его просто не допустит до боя медицинская комиссия, которая работает при Федерации бокса. В чём кипиш-то? Если он не соответствует, они его просто не пустят в ринг.



Бойцы проходят углублённое медицинское обследование. В случае с Сашей это УМО должно пройти в ещё более углублённом формате. Я проводил мероприятия по боксу, по кулачке, я видел, как к этому принципиально относится Федерация бокса.



В случае с Сашей нужно делать это максимально принципиально, потому что те, кто ему справки подписывать будут, говоря, что он здоров, берут на себя очень большой риск, потому что если Дацик приложится, то он может Саню реально убить», — сказал Гаджиев на YouTube-канале Александра Лютикова.