Стивен Томпсон бросил вызов Нейту Диазу

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон, выступающий в UFC в полусреднем весе, выразил желание провести бой с соотечественником Нейтом Диазом.

«Битва ниндзя. Ты, я, июль. Давай устроим это!!! Опять же, кому может не понравиться бой ударников!» — написал Томпсон в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Томпсон в своём последнем поединке уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей в декабре 2021 года.