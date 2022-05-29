Стивен Томпсон бросил вызов Нейту Диазу
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Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон, выступающий в UFC в полусреднем весе, выразил желание провести бой с соотечественником Нейтом Диазом.
«Битва ниндзя. Ты, я, июль. Давай устроим это!!! Опять же, кому может не понравиться бой ударников!» — написал Томпсон в своих социальных сетях.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
Томпсон в своём последнем поединке уступил Белалу Мухаммаду единогласным решением судей в декабре 2021 года.
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