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Макгрегор высказался по поводу реванша между Усиком и Джошуа

Макгрегор высказался по поводу реванша между Усиком и Джошуа
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу реванша между украинским боксёром Александром Усиком и американцем Энтони Джошуа.

«В прошлый раз всё прошло не так хорошо для Джошуа. Это сложная задача для него. Эй Джей — хороший парень, и я желаю ему всего хорошего. Усик тоже отличный парень, и я надеюсь на хороший поединок для обоих.

В данный момент дивизион тяжеловесов в огне. Там происходят крутые вещи», — приводит слова Макгрегора Sky Sports.

Бой-реванш между Джошуа и Усиком должен пройти 25 июля. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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