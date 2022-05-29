«Я сейчас совершенно другой». Кара-Франс высказался о реванше с Морено

Претендент на временный титул UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс высказался по поводу своего реванша с мексиканцем Брэндоном Морено.
«Мы с Морено уже дрались прежде, так что он определённо уверен в себе, думая, мол, он уже побеждал меня и сделает это снова. Но с тех пор многое изменилось.
Прошло три года с тех пор, как мы дрались в первый раз. Я сейчас совершенно другой Кара, понимаете? Я теперь просто на другом уровне», — приводит слова Кара-Франса Sportskeeda.
Ранее сообщалось, что Дейвисон Фигейреду не будет защищать свой неоспоримый титул ни против одного из претендентов из-за травмы. Однако его отсутствие позволяет провести реванш между Морено (19-5-2 MMA, 7-2-2 UFC) и Кара-Франсом (24-9 MMA, 7-2 UFC), которые впервые встретились на UFC 245 в декабре 2019 года. Тот бой Морено выиграл единогласным решением.
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