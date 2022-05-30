Биспинг: Макгрегор будет боксировать снова, когда завершит карьеру в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением по поводу карьеры ирландца Конора Макгрегора.
«Я уверен, что Макгрегор будет боксировать снова, вероятно, когда завершит карьеру в UFC. Но давайте говорить честно, его карьера в UFC не только начинается. При всем уважении его карьера в UFC находится на спаде.
Возможно, я ошибаюсь. Может быть, он нокаутирует Камару Усмана и станет чемпионом в полусреднем весе. Но я не думаю, что это произойдёт. Он проиграл три из четырёх последних поединков», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.
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