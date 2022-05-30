Масвидаль — о Макгрегоре: он – фальшивка, вкалывает стероиды, но всё ещё мальчик

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком и полулёгком весе Коноре Макгрегоре и выразил желание провести с ним поединок.
«Он — фальшивка. Он знает, что я — человек, который бьёт сильно, и что я буду убивать. Я не собираюсь обниматься в клетке. Я приложу максимум усилий, чтобы убить его. Я сам не крупных габаритов. А он сейчас вкалывает стероиды и всё такое, но он — всё ещё маленький мальчик.
Я бы хотел бой в весе 77 килограмм, но я никого не жду. Если он захочет подраться со мной, я разобью ему лицо. Если он не хочет, пусть кто-нибудь будет следующим», — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.
Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках
Напомним, последний поединок Масвидаль провёл с соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC 272 5 марта 2022 года. Бой закончился победой Ковингтона единогласным решением судей.
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