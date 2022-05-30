Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Вячеславом Дациком. Видео

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях новое видео. Он сообщил, что начал подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.



«Начал кататься, стало получаться. Хейтерам привет», — написал под видео Емельяненко у себя в соцсетях.

А. Емельяненко приступил к подготовке к бою с Дациком

Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.