«Хороший был день». Хабиб вспомнил свой бой с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой последний бой в промоушене. У себя в соцсетях спортсмен опубликовал отрывок боя с американцем Джастином Гэтжи, который проходил 24 октября 2020 года.

«Хороший был день», — подписал видео Хабиб.



Поединок был остановлен во втором раунде, после того как Нурмагомедов провёл удушающий приём. Его соперник сдался, не сумев выбраться из тяжёлого положения. Сразу после завершения боя россиянин объявил, что завершает карьеру.



Из ММА Хабиб ушёл непобеждённым. За карьеру он одержал 29 побед в 29 поединках. Из UFC он уходил в качестве чемпиона в лёгком весе. В настоящее время Хабиб успешно развивает собственный промоушен Eagle FC.