Чендлер — о критике UFC: Дана Уайт для получения своей прибыли не спал 10 тысяч ночей

Американский боец ММА Майкл Чендлер заступился за президента UFC Дану Уайта, которого критикуют за низкие гонорары спортсменов. По мнению американца, никто не учитывает, какую работу пришлось проделать Уайту, чтобы добиться успехов в своём деле.



«Люди думают, что мы должны зарабатывать огромные деньги, так как у UFC впечатляющая прибыль во время турниров. Что ж, UFC существует с 1993 года. У Даны Уайта было 10 тыс. бессонных ночей! А большинство из нас, бойцов, тренируются, идут спать и спокойно отдыхают. И за это мы получаем хорошие деньги», — цитирует Чендлера MMA Mania со ссылкой на подкаст How U Livin J Piven.



Ранее вопрос оплаты труда бойцов UFC уже неоднократно поднимался. Многие из них открыто критиковали руководство промоушена из-за гонораров.

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