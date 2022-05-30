«Я попал по Канело больше, чем он по мне». Бивол ответил на критику Гвоздика

Российский боксёр Дмитрий Бивол прокомментировал слова украинца Александра Гвоздика. Ранее Гвоздик заявил, что, по его мнению, победу в поединке Бивола и Сауля Альвареса одержал мексиканец. По мнению украинца, в пользу Канело надо было считать все промахи россиянина.



«Думаю, нужно считать в пользу попадания в основном. А то, что мы не попадали, то это просто не очки, это ничего. А когда мы попадаем, то это считается. Как я представляю бокс. Если мы оба не попадаем, что один, что другой, то дают победу тому, кто шёл вперёд, то есть за активность. По точным попаданиям, насколько я ощущал в бою, я попал по ударам по Канело больше, чем он по мне.



Сколько ударов пропустил? Несколько апперкотов. Может быть, апперкота три максимум. Один был хороший, был смазанный апперкот, правый сбоку за перчатку был удар и был удар в область печени, по корпусу был хороший удар. Но печень — это такое дело, что, бывает, ткнёшь слегка и тебе больно бывает. Могут и сильно ударить, а ты как-то сгруппировался. Мне повезло или я так сгруппировался, что, в принципе, удар был не сильно ощутимый, а просто был сильный удар по корпусу», — цитирует Бивола VRinge.

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