«Бомбочка». Ринат Фахретдинов показал номер бойца UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов показал комнату, в которой он живёт в Лас-Вегасе.



«Ребята, вот комната бойца. Хорошо, что есть кофемашина, холодильник, микроволновая печь. Можно приготовить, можно пообедать. И, что хорошо, две изолированные комнаты, чтобы секундант, например, был постоянно рядом. Свои ванная и туалет.



Комната бойца тоже изолирована, туалет, гардероб. Можно отдохнуть, никто не мешает. В общем, бомбочка», — сказал Фахретдинов на видео.



Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.



Напомним, ранее стало известно, что победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.