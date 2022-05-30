«Бомбочка». Ринат Фахретдинов показал номер бойца UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов показал комнату, в которой он живёт в Лас-Вегасе.
«Ребята, вот комната бойца. Хорошо, что есть кофемашина, холодильник, микроволновая печь. Можно приготовить, можно пообедать. И, что хорошо, две изолированные комнаты, чтобы секундант, например, был постоянно рядом. Свои ванная и туалет.
Комната бойца тоже изолирована, туалет, гардероб. Можно отдохнуть, никто не мешает. В общем, бомбочка», — сказал Фахретдинов на видео.
Напомним, Ринат готовится к дебюту в UFC. 4 июня российский боец должен сразиться с представителем Греции Андреасом Михайлидисом. Фахретдинов стал бойцом американского промоушена в январе 2021 года после победы на турнире UAE Warriors.
Напомним, ранее стало известно, что победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу Рината Фахретдинова во время этого боя.
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